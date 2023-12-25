В Уфе возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения мужчины толпой

В соцсетях появилась информация о том, что в Уфе группа лиц в возрасте от 16 до 20 лет пыталась совершить кражу телефона в магазине электроники. Один из покупателей увидел это и сделал им замечание, тем самым помешал им сделать задуманное. Молодые люди, дождавшись мужчину на улице, избили его.