В Уфе возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения мужчины толпой

В соцсетях появилась информация о том, что в Уфе группа лиц в возрасте от 16 до 20 лет пыталась совершить кражу телефона в магазине электроники. Один из покупателей увидел это и сделал им замечание, тем самым помешал им сделать задуманное. Молодые люди, дождавшись мужчину на улице, избили его.
Следственные органы СУ СК России по Башкортостану по данному факту возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».
Как информировал «Башинформ», в Уфе толпа людей избила ногами и руками 47-летнего местного жителя на улице Бессонова. Известно, что мужчина на момент обнаружения истекал кровью. По данным МВД Башкирии, драке предшествовала словесная перепалка с оскорблениями. Шестерых нападавших задержали. По некоторым данным, в кулачных боях участвовали цыгане. Нападавшие являются уроженцами нескольких районов республики, а также Челябинской и Ульяновской областей.