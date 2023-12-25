В Сириусе в результате хлопка пострадали два человека, эвакуировали 23

В Сириусе в результате хлопка газа пострадали два человека, эвакуировали 23, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в доме на улице Трубачева вечером 24 декабря. Получил повреждения балкон одной из квартир и остекление дома.
Сигнал о происшествии поступил в 20:46. На месте работали 60 сотрудников МЧС, было задействовано 19 единиц техники.
Напомним, ранее стала известна причина громкого хлопка в Краснодаре вечером 19 декабря. Громкие звуки услышали жители сразу нескольких районов города — Юбилейного, Фестивального, Губернского, Пашковского.
«АиФ-Юг» писал — в результате взрыва газа в Новороссийске погиб мужчина. Газовые конфорки на плите открыл житель одной из квартир на четвертом этаже после ссоры с супругой. Эту информацию kuban.aif.ru подтвердили в региональной прокуратуре. В результате пожара в доме пострадали шесть квартир.