В Сириусе в результате хлопка пострадали два человека, эвакуировали 23

«АиФ-Юг» писал — в результате взрыва газа в Новороссийске погиб мужчина. Газовые конфорки на плите открыл житель одной из квартир на четвертом этаже после ссоры с супругой. Эту информацию kuban.aif.ru подтвердили в региональной прокуратуре. В результате пожара в доме пострадали шесть квартир.