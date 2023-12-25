На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека

Авария произошла в 06:30 утра 25 декабря. На 126 км трассы Пермь — Екатеринбург водитель, управлявший «Рено Логан», не справился с управлением и в заносе выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.