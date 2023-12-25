15 человек эвакуировали из многоэтажки в Петербурге из-за пожара

Там в половине девятого утра в одной из квартир возник пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать людей. Всего из здания вывели 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:33. В однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров выгорела обстановка на площади четыре квадратных метра. С вышележащих этажей эвакуировано 15 человек, — говорится в сообщении ведомства.
На месте работали три пожарных машины и 15 спасателей. Они за полчаса справились с возгоранием, и уже к 9:02 огонь был ликвидирован. По информации ведомства, никто при ЧП не пострадал.
Ранее spb.kp.ru писал, что человек пострадал в ночном пожаре в Петроградском районе Петербурга. Огонь возник в квартире дома 8 на Петровской набережной. Пламя потушили до приезда спасателей.