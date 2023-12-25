Минусинская чиновница запугивала сирот и помогала «черному риелтору» покупать за бесценок их квартиры (видео)

Оказалось, что в преступной схеме замешана 45-летняя сотрудница администрации Минусинска. С октября 2022 года она в корыстных целях использовала служебную информацию о выданных сиротам квартирах на условиях спецнайма.

Все сведения о жилье и проблемах с коммунальной задолженностью женщина передавала в руки «черных риелторов». При личных встречах чиновница запугивала сирот: она говорила, что жилье могут отобрать из-за долгов, а если они не приватизируют квартиру на нужных условиях, то останутся на улице. В это время появлялся мужчина, который помогал «решить проблему».