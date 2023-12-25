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Минусинская чиновница запугивала сирот и помогала «черному риелтору» покупать за бесценок их квартиры (видео)

В Минусинске Красноярского края задержали еще одну фигурантку по делу о «сиротских квартирах».
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, местный житель при помощи «черного риелтора» обманом выкупил у сироты благоустроенную городскую квартиру, а взамен приобрел дешевое помещение в бараке с печным отоплением.

Оказалось, что в преступной схеме замешана 45-летняя сотрудница администрации Минусинска. С октября 2022 года она в корыстных целях использовала служебную информацию о выданных сиротам квартирах на условиях спецнайма.

Все сведения о жилье и проблемах с коммунальной задолженностью женщина передавала в руки «черных риелторов». При личных встречах чиновница запугивала сирот: она говорила, что жилье могут отобрать из-за долгов, а если они не приватизируют квартиру на нужных условиях, то останутся на улице. В это время появлялся мужчина, который помогал «решить проблему».

В результате сироты приобретали у государства благоустроенное жилье, продавали его по заниженной стоимости, а взамен получали развалюху.

В настоящее время по уголовному делу уже установлено 5 потерпевших. Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали подозреваемую сотрудницу администрации на рабочем месте. Выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование находится на контроле прокуратуры.