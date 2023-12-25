Стали известны подробности пожара в петербургском «Леруа Мерлен»

Сообщение о пожаре на проспекте Буденного поступило в 9.05 (совпадает с мск). По данным открытых источников, по данному адресу находится «Леруа Мерлен», а в соседнем здании — гипермакет «Лента». Позднее сообщалось, что открытое горение ликвидировано в торговом здании в Санкт-Петербурге, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.