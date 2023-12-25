В лобовом ДТП на Кубани погибли два человека и три получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла 24 декабря в 20 часов в Староминском районе.
По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан» под управлением 26-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 69-летний пассажир «Хендай Акцент» скончались на месте. 63-летняя женщина, а также водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Клан» получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее на Кубани водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку. 42-летний водитель при движении задним ходом сбил 82-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.