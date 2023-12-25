Обновленный автомат АК-12 начнет поступать в армию в январе

«Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — указал он.