Обновленный автомат АК-12 начнет поступать в армию в январе

«Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — указал он.
В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему.
Позднее управляющий директор «Калашникова» Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированного автомата до конца этого года.
Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.