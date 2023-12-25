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Обновленный автомат АК-12 начнет поступать в армию в январе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую партию новейших автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24».
АК-12
Источник: АО «Концерн «Калашников»

«Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — указал он.

В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему.

Позднее управляющий директор «Калашникова» Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированного автомата до конца этого года.

Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев, среди изменений, внесенных в АК-12, выделял упрощенную схему сборки-разборки оружия. Лушников же отмечал, что эта версия автомата получила новый эргономичный приклад, по требованию заказчика убрали режим огня в два выстрела.

Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.