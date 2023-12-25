Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Однако бои продолжались до конца декабря, российские силы регулярно отбивали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.