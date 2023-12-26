Женщина и девушка погибли при схожих обстоятельствах в Шымкенте и Сарыагаше

«В помещении ванной комнаты размером установлен проточный водонагреватель. И хотя дымоотводящая труба-гофра выведена через стену на улицу, не были соблюдены требования по длине дымохода. На момент обследования в дымоходе проточного водонагревателя не было тяги», — говорится в материале.