США нанесли ответные удары по объектам боевиков «Катаиб Хезболлы» в Ираке

«Эти удары призваны привлечь к ответственности тех элементов, которые непосредственно ответственны за нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, и снизить их способность продолжать атаки», — заявил глава Центрального командования США генерал Майкл Эрик Курилла. В материале Reuters говорится, что американским военным удалось разрушить несколько объектов «Катаиб Хезболлы».
Пентагон не раскрывает имена пострадавших военнослужащих и подробности об их травмах. «Я молюсь за храбрых американцев, которые получили ранения», — написал глава Минобороны США Ллойд Остин. Его заявление опубликовано на сайте американского ведомства.
25 декабря официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Яхья Расул сообщил об ударе по базе американских военных близ аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Тогда же он заявил о раненых, но не назвал их количества. Он также не сообщил, кто именно нанес удар по базе.
Это первый раз, когда иракские вооруженные силы сообщили о раненых в результате аналогичных ударов. В течение декабря также было выпущено несколько ракет в сторону «зеленой зоны» в Багдаде, где расположено посольство США.