США нанесли ответные удары по объектам боевиков «Катаиб Хезболлы» в Ираке

25 декабря официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Яхья Расул сообщил об ударе по базе американских военных близ аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Тогда же он заявил о раненых, но не назвал их количества. Он также не сообщил, кто именно нанес удар по базе.