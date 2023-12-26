Три грузовика столкнулись на трассе под Ревдой

Ночью 26 декабря массовая авария случилась на 314-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург» в Ревдинском районе.
«Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении областной Госавтоинспекции.
Медицинская помощь потребовалась одному пострадавшему — водителю «Газели». Обстоятельства произошедшего выясняют автоинспекторы.
В ГИБДД предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и призывают водителей к внимательности на дорогах в период снегопадов.