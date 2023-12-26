Власти Омска окажут матпомощь семье погибших при пожаре в Береговом

— Сегодня в посёлке Береговом произошел пожар, который унес жизни трех человек, двое из которых — дети. Искренне соболезную родным и близким погибших. Поставил задачу своим заместителям Владимиру Куприянову и Алексею Ромахину, а также мэру Омска Сергею Шелесту оказать материальную помощь семье погибших, обеспечить теплой одеждой и предметами первой необходимости. Поручил также направить психолога, — написал Виталий Хоценко.