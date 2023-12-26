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Столкнулись сразу шесть машин: из-за утреннего дождя в Омске произошло множество аварий

Пятерым омичам потребовалась помощь медиков.
Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 66% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Om1.ru

Как сообщает Минздрав, сегодня, 26 декабря, утром произошло шесть ДТП, некоторым омичам потребовалась помощь врачей.

  • Так, на Красном пути столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадал один человек. За 12 минут на место приехала «скорая» и отвезла пострадавшего в больницу.
  • Ещё две машины столкнулись на Космическом проспекте, а вот пострадали уже трое омичей. Двоих из них увезли в медучреждение, третий от поездки в больницу отказался.
  • В районе пересечения Исилькульского тракта с Кондрактюка столкнулись сразу шесть автомобилей. В «скорую» никто из участников ДТП не обратился.
  • На Заозёрной также произошёл инцидент: 50-летний омич попал под колёса легковой машины. «Скорая» доехала за 15 минут, помощь пострадавшему оказали на месте.
  • Кроме того, на омских дорогах дважды за сегодняшнее утро опрокидывались автомобили. У въезда в посёлок Омский (никто не пострадал) и на Новосибирском тракте (оказали помощь оному человеку на месте).