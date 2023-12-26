Столкнулись сразу шесть машин: из-за утреннего дождя в Омске произошло множество аварий

Как сообщает Минздрав, сегодня, 26 декабря, утром произошло шесть ДТП, некоторым омичам потребовалась помощь врачей.
- Так, на Красном пути столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадал один человек. За 12 минут на место приехала «скорая» и отвезла пострадавшего в больницу.
- Ещё две машины столкнулись на Космическом проспекте, а вот пострадали уже трое омичей. Двоих из них увезли в медучреждение, третий от поездки в больницу отказался.
- В районе пересечения Исилькульского тракта с Кондрактюка столкнулись сразу шесть автомобилей. В «скорую» никто из участников ДТП не обратился.
- На Заозёрной также произошёл инцидент: 50-летний омич попал под колёса легковой машины. «Скорая» доехала за 15 минут, помощь пострадавшему оказали на месте.
- Кроме того, на омских дорогах дважды за сегодняшнее утро опрокидывались автомобили. У въезда в посёлок Омский (никто не пострадал) и на Новосибирском тракте (оказали помощь оному человеку на месте).