Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Вспыхнули второй этаж и крыша: в калининградском СНТ загорелся частный дом

Площадь пожара — 200 квадратных метров.
7

В калининградском СНТ «ЦБЗ-1» загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

ЧП произошло поздно вечером в понедельник, 25 декабря. Огонь охватил второй этаж и крышу дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, его полностью ликвидировали к 1:03.

«При тушении возгорания бойцы МЧС России эвакуировали 1 газовый баллон. Второй баллон разгерметизировался без последствий», — добавили в МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

В Калининграде на Кирова на прошлой неделе ночью загорелась машина, огнём повреждены два рядом стоявших авто.

МЧС
пожары