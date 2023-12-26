Вспыхнули второй этаж и крыша: в калининградском СНТ загорелся частный дом

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В калининградском СНТ «ЦБЗ-1» загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
ЧП произошло поздно вечером в понедельник, 25 декабря. Огонь охватил второй этаж и крышу дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, его полностью ликвидировали к 1:03.
«При тушении возгорания бойцы МЧС России эвакуировали 1 газовый баллон. Второй баллон разгерметизировался без последствий», — добавили в МЧС.
В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава и 7 единиц техники.
В Калининграде на Кирова на прошлой неделе ночью загорелась машина, огнём повреждены два рядом стоявших авто.