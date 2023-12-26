Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой вечеринки»

«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Милявская на видео. Она призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».