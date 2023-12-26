Пожар произошел в Мариинской больнице в Петербурге

Пожарные тушили Мариинскую больницу. Сообщение о возгорании в центре Петербурга поступило специалистам в 12:26 26 декабря. В двухэтажном здании на Литейном проспекте вспыхнул кабинет. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
— Примерно через 20 минут огонь локализовали, а примерно к часу дня пламя удалось полностью ликвидировать, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали шесть пожарных машин и 27 спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять специалисты.
Напомним, в Петербурге за последнюю неделю на 58,7 процента выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. От вирусов привились уже 3,3 миллиона жителей города.