Пожар произошел в Мариинской больнице в Петербурге

Пожарные тушили Мариинскую больницу. Сообщение о возгорании в центре Петербурга поступило специалистам в 12:26 26 декабря. В двухэтажном здании на Литейном проспекте вспыхнул кабинет. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.