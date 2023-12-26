В Самарской области нашли нарушения в правилах пользования транспортных карт

В Самарской области нашли нарушения в правилах пользования «Электронного проездного-транспортная карта». Обращение подал один из потребителей. Позже выяснилось, что ущерб мог быть причинен неопределенному кругу лиц.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось с исковым заявлением к ООО «Объединенная транспортная карта» в Самарский районный суд. Все дело в том, что некоторые правила пользования содержали условия, ущемляющие права потребителей.
Нарушением стал пункт о том, что в случае утраты (утери, хищения) транспортной карты или носителя транспортного приложения остаток денежных средств пользователю не возвращается. При этом исключением являются только утеря социальных карт и транспортных карт, которые выданы юридическим лицам.
Однако по закону держатель транспортной карты вправе отказаться от получения услуг в том числе при утрате (утери, хищения). Это обязывает ООО возвратить полученные средства за вычетом фактически понесенных им расходов.
Судья Самарского районного суда признал противоправными действия «Объединенной транспортной карты» в отношении неопределенного круга потребителей. Размещенные на официальном сайте правила не соответствуют закону и ущемляют права потребителей. Теперь ООО должно будет исправить их.