В Самарской области нашли нарушения в правилах пользования транспортных карт

Нарушением стал пункт о том, что в случае утраты (утери, хищения) транспортной карты или носителя транспортного приложения остаток денежных средств пользователю не возвращается. При этом исключением являются только утеря социальных карт и транспортных карт, которые выданы юридическим лицам.