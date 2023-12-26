Под Краснодаром фура протаранила разделительное ограждение

Напомним, что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани. Водитель на «Киа Маджентис» на автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский превысил скорость, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Shacman.