Под Краснодаром фура протаранила разделительное ограждение

Как kuban.aif.ru рассказал официальный представитель МВД по республике Адыгея Байзет Гомлешко, ДТП произошло 26 декабря, ориентировочно около 13 часов на дороге Краснодар — Новороссийск неподалеку от аула Тугургоя Теучежского района республики Адыгея.
Грузовой автомобиль Renault въехал в разделительное ограждение. Со слов водителя — жителя Краснодарского края, у большегруза лопнуло колесо. В момент ДТП в машине груза не имелось.
Пострадал ли водитель, будет понятно позже — в настоящий момент его осматривают медики.
Напомним, что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани. Водитель на «Киа Маджентис» на автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский превысил скорость, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Shacman.