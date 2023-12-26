Спасти имущество не удалось. Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха у реки в Сочи

В Сочи загорелась база отдыха на улице Джапаридзе. В считанные минуты огонь объял все помещения и несмотря на усилия спасателей, фактически уничтожил их.
«В 13:00 диспетчеру поступило сообщение о пожаре. К месту вызова незамедлительно направились подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всполошились местные жители и очевидцы, оказавшиеся рядом. В соцсетях начали появляться вопросы о том, что может так сильно полыхать в селе Пластунка города Сочи. Кто-то из проезжающих мимо сообщал, что видел пожарные машины, другие же написали, что спасатели уже борются с огнем.
Как оказалось, площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В 14:40 огнеборцы полностью справились с пожаром.
В ликвидации огня участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС России.
К счастью, сгоревшая база отдыха в зимний сезон не работает. Благодаря этому жертв и пострадавших удалось избежать. В настоящее время назначены экспертизы, выясняются причины случившегося, в том числе, спасатели определяют очаг возгорания.