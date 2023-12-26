Спасти имущество не удалось. Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха у реки в Сочи

Всполошились местные жители и очевидцы, оказавшиеся рядом. В соцсетях начали появляться вопросы о том, что может так сильно полыхать в селе Пластунка города Сочи. Кто-то из проезжающих мимо сообщал, что видел пожарные машины, другие же написали, что спасатели уже борются с огнем.