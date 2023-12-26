В перерыве между пробками петербургские водители «ловят» автобусы

Сейчас, по данным «Яндекс. Пробок», в Петербурга 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного для вторника, но на 2 балла меньше, чем было сегодня в обед. Около 12 часов дня на петербургских дорогах было вдвое плотнее обычного. Ожидается, что с 17 часов заторы вновь начнут расти, уже к вечернему часу пик. Пока аналитики прогнозируют 8 баллов к 18 часам.