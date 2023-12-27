Автомобильный пинбол: появились подробности массового ДТП на Северном обходе Калининграда

Массовое ДТП на Северном обходе Калининграда спровоцировал водитель «Оки». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 26 декабря.
Авария произошла в 18:10. Шофёр, который был за рулём отечественной малолитражки, не справился с управлением и врезался в Nissan. Двигавшийся следом Renault столкнулся с Volkswagen. «Немца» отбросило на «Оку». Присоединились к этой компании два Hyundai, Škoda и Daewoo.
В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД изучают записи с видеорегистраторов и камер наблюдения для установления всех обстоятельств и причин происшествия.
На Северном обходе в районе съезда в сторону Гурьевска столкнулись семь автомобилей. Движение на этом участке окружной парализовано.