Автомобильный пинбол: появились подробности массового ДТП на Северном обходе Калининграда

Авария произошла в 18:10. Шофёр, который был за рулём отечественной малолитражки, не справился с управлением и врезался в Nissan. Двигавшийся следом Renault столкнулся с Volkswagen. «Немца» отбросило на «Оку». Присоединились к этой компании два Hyundai, Škoda и Daewoo.