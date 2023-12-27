В Зеленогорске 82-летний пенсионер с зятем задержали курьера мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД Красноярского края.

Пожилому мужчине позвонила мошенница, которая представилась его внучкой и рассказала дедушке, что якобы стала виновницей ДТП, сломала ребра и порвала губу, а второму участнику дорожной аварии срочно нужен один миллион рублей на операцию.

Пенсионер попытался дозвониться до дочери и зятя, чтобы посоветоваться с ними, но телефон постоянно занимали мошенники, которые представлялись врачами и следователями. Пожилой мужчина достал деньги и начал ждать курьера.

"Чудом пенсионеру удалось дозвониться до зятя и рассказать ему о происходящем. 61-летний родственник дедушки сразу понял, что его хотят обмануть. Они вызвали полицию и стали дожидаться прихода курьера мошенников, — рассказали в полиции.

Когда курьер пришёл к пенсионеру, тот пригласил его войти в квартиру, следом зашёл зять. Далее они закрыли дверь и не выпускали злоумышленника из дома до приезда полиции.