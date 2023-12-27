В Екатеринбурге грабитель с обрезом напал на банк

Сообщалось, что нападению подверглось кредитно-финансовое учреждение на улице Чайковского. При себе у пришедшего туда мужчины был обрез. Он выстрелил из него в потолок, когда сотрудники банка нажали тревожную кнопку, и скрылся.
Пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил агентству РИА Новости, что на место выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником управления угрозыска Владимиром Молодцовым. Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер, участковые опрашивают местных жителей, чтобы установить возможные пути отхода нападавшего.
На причастность к преступлению проверяют ранее уже судимых граждан и наркоманов.