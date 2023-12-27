«Улетевшие» с аэродрома в Левашово три миллиона привели полицию в Дагестан

Аэродром был торжественно открыт ровно год назад после реконструкции, которая началась в октябре 2021 года. Тогда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром», согласно которому на аэродроме должна быть площадка и для военных, и для гражданских воздушных судов. Предполагалось, что техническая возможность для последних должна появиться в 2023 году.