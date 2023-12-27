«Улетевшие» с аэродрома в Левашово три миллиона привели полицию в Дагестан

Семерых приземлили в отделе после хищения металлических конструкций с территории аэродрома Левашово в Выборгском районе Петербурга. Некоторых пришлось возвращать из самого южного региона.
Оперативники уголовного розыска задержали семерых мужчин по делу о краже, стало известно «Фонтанке» 27 декабря. Старшему из них 56 лет, младшему 23 года. Большинство живёт в Невском районе города, двое из них делят одну квартиру в высотке на Русановской. Один из подозреваемых — гражданин Таджикистана. Двое родом из Дагестана — их задерживали на малой родине.
По версии следствия, поздним октябрьским вечером мужчины умыкнули шпунт с территории аэродрома. Подрядчик оценил пропажу в 3,1 миллиона рублей. Полицейские выясняют, успели ли продать шпунт.
Шестеро мужчин задержаны на двое суток, одного отпустили под подписку. По предварительным данным, опыт допросов в качестве подозреваемого из всей компании есть у 43-летнего уроженца Сибири — на пороге нулевых его привлекали за наркотики и кражу.
Аэродром был торжественно открыт ровно год назад после реконструкции, которая началась в октябре 2021 года. Тогда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром», согласно которому на аэродроме должна быть площадка и для военных, и для гражданских воздушных судов. Предполагалось, что техническая возможность для последних должна появиться в 2023 году.