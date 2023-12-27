В Самарской области с должников взыскали более 1,5 млн рублей

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, оперативное мероприятие прошло с 11 по 20 декабря 2023 года. Правоохранители находили должников, проверяли их место жительства и работу, чтобы привлечь к ответственности. В ходе рейдов задействовали более 600 сотрудников по всему региону, с должников взыскали 1,5 млн рублей, а также пресекли 399 нарушений.