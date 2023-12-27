На Кубани в столкновении седана и внедорожника с КамАЗом погиб человек

По предварительным данным, 51-летний мужчина на «Киа Рио» выехал на встречку, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро», за рулем которого был 43-летний мужчина. По инерции корейский автомобиль откинуло на двигавшийся попутно грузовой КамАЗ. В результате ДТП водитель седана погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.