На Кубани в столкновении седана и внедорожника с КамАЗом погиб человек

На Кубани в ДТП седана и внедорожника с КамАЗом погиб человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в Кавказском районе 26 декабря около 19 часов на 113-ом километре автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.
По предварительным данным, 51-летний мужчина на «Киа Рио» выехал на встречку, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро», за рулем которого был 43-летний мужчина. По инерции корейский автомобиль откинуло на двигавшийся попутно грузовой КамАЗ. В результате ДТП водитель седана погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, под Краснодаром фура протаранила разделительное ограждение. Грузовой автомобиль Renault въехал в разделительное ограждение. Со слов водителя — жителя Краснодарского края, у большегруза лопнуло колесо. В момент ДТП в машине груза не имелось.