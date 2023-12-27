Ивлееву проверят на неуплату налогов

21 декабря сообщалось, что Генпрокуратура проверит блогершу на неуплату налогов после того, как блогерша показала в соцсетях наряд на голой вечеринке с дорогостоящим украшением. С просьбой провести проверку в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.