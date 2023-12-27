5 пешеходов и одну пассажирку отправили в больницу волгоградские водители

Вторник, 27 декабря стал в Волгоградской области «урожайным» на дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. В больницы попали пять жителей разных районов, плюс одна волжанка — пассажирка автобуса.
Начало было положено в Жирновске, где в восемь утра 31-летний владелец «поздней семерки», двигаясь по улице Нефтянников у дома № 40 не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 14-летнюю школьницу.
Далее в Палласовке около шести вечера 30-летний мужчина на ВАЗ-211540 на улице Ленина у дома № 12 наехал на 36-летнего пешехода, находившегося на «зебре».
Следом аварии случились во Фролово и Волгограде с разницей в 20 минут.
В райцентре в 19.10 21-летний обладатель Lada Kalina на улице 40 лет Октября напротив дома № 334 не заметил направлявшегося ему навстречу по краю проезжей части 29-летнего земляка.
В Ворошиловском районе в 19.30 66-летний пенсионер на Renault Duster на улице Профсоюзной у дома № 19 проигнорировал 61-летнюю волгоградку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Череду аварий с пешеходами завершили в Михайловке. Около 20.30 62-летний владелец Kia Rio на улице Энгельса у дома № 12, поворачивая налево сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу в установленном месте.
Авария с пассажиркой автобуса «ЛИАЗ» случилась в Волжском около половины седьмого вечера. 57-летний водитель резко затормозил у дома на улице Мира, 9, 64-летняя пассажирка не устояла на ногах. Ее также пришлось госпитализировать.
Ранее в массовом ДТП под Камышином погиб водитель иномарки.