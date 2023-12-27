Глава Роспотребнадзора: мир вокруг России горит корью

В 2023 г. в общей сложности в России было зарегистрировано свыше 10 000 случаев заболевания корью. Попова сочла это количество «не супер большим». При этом в ноябре портал «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что за девять месяцев в России детская заболеваемость корью выросла до рекордных по сравнению с 2019 г. 4989 случаев.