Глава Роспотребнадзора: мир вокруг России горит корью

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — сказала она.
Попова добавила, что в России в целом удалось не допустить распространения кори. По ее словам, случаи заболевания быстро выявлялись. Она подчеркнула, что ситуацию с корью в стране находится под контролем, в основном болеют непривитые.
В 2023 г. в общей сложности в России было зарегистрировано свыше 10 000 случаев заболевания корью. Попова сочла это количество «не супер большим». При этом в ноябре портал «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что за девять месяцев в России детская заболеваемость корью выросла до рекордных по сравнению с 2019 г. 4989 случаев.
14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с нехваткой вакцин от кори в ближайшее время. По его словам, трудность с доступностью вакцин связана с «техническим сбоем». 22 декабря в Минздраве сообщили, что в ближайшие дни в регионы поступят более 367 000 доз вакцин против кори, краснухи и паротита.