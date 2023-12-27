Безумца заперли в квартире: подробности жуткой резни в Верхней Пышме, где инвалид убил отца

— После того, как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они всё-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца казались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице. Подозреваемый гражданин ранее не судим, состоит на учете у врачей. , — отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.