Безумца заперли в квартире: подробности жуткой резни в Верхней Пышме, где инвалид убил отца

В Верхней Пышме избрали меру пресечения 37-летнему Булату А., которого обвиняют в покушении на убийство матери и убийстве 65-летнего отца. На время следствия фигуранта отправили в СИЗО до 26 февраля. Ожидается, что Булата проверят на вменяемость.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сообщили «КП-Екатеринбург» в суде Верхней Пышмы.
Ранее знакомые семьи рассказали о том, как пенсионеры Анвар и Зигания помогали недееспособному сыну.
— Они отдали ему квартиру, которую раньше сдавали. Навещали его, приносили еду. Булат недееспособный, не работал особо, — рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». — Недавно я заметил, что он удалил меня из друзей во «ВКонтакте». Зачем и почему — не знаю.
Мать обвиняемого сейчас находится в реанимации с травмой позвоночника. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
— По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, — добавили в СУ СКР по Свердловской области.
В региональном главке полиции сообщили, что родители Булата успели рассказать о случившемся старшему сыну. А безумца с ножом заперли в квартире.
— После того, как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они всё-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца казались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице. Подозреваемый гражданин ранее не судим, состоит на учете у врачей. , — отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.