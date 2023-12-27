В Воронеже глыба снега и льда сломала ноги пожилой женщине

— Все это время пострадавшая лежала на пороге у входа в банк, так как без последствий ее нельзя было перемещать, — рассказал автор поста и выразил опасение, что женщина может из-за этого несчастья остаться без обеих ног. Утверждается, что горожанку доставили в травматологическое отделение больницы «Электроника» (БСМП № 10).