В Воронеже глыба снега и льда сломала ноги пожилой женщине

В Железнодорожном районе Воронежа глыба слежавшегося снега и льда рухнула на пожилую женщину с козырька пристройки к дому № 150 на Ленинском проспекте. Горожанка осталась жива. По словам очевидцев, женщина получила открытые переломы голеней обеих ног. Об этом рассказали в социальных сетях в среду, 27 декабря.
Инцидент произошел около 17:00 понедельника, 25 декабря. Прохожие вызвали женщине скорую помощь. Автор публикации отметил, что медики приехали примерно через 30 минут.
— Все это время пострадавшая лежала на пороге у входа в банк, так как без последствий ее нельзя было перемещать, — рассказал автор поста и выразил опасение, что женщина может из-за этого несчастья остаться без обеих ног. Утверждается, что горожанку доставили в травматологическое отделение больницы «Электроника» (БСМП № 10).
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о состоянии пострадавшей в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили информацию о происшествии. В отдел полиции обратился муж пострадавшей.
Женщине — 65 лет. Она получила различные травмы, в том числе переломы. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что за неделю девять жителей Воронежской области получили травмы из-за падения льда и снега с крыш домов. Кроме того, на обморожение пожаловались 11 человек, еще один воронежец пострадал из-за переохлаждения. Госпитализация потребовалась девяти пациентам.