В Самаре экс-силовика будут судить по делу о хищении улик со склада полиции

Утверждено обвинение по нему. Материалы готовятся к передаче в суд. Старшему оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Советскому району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Самары грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.



По версии следствия, в декабре 2022 года Советский районный суд Самары вынес гражданину приговор по уголовному делу о производстве табачной продукции без маркировки (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Инстанция постановила часть вещественных доказательств уничтожить, а часть — вернуть законному владельцу.



Указанные улики хранились на складах ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области». Исполнить приговор в части вещественных доказательств было поручено указанному бывшему полицейскому.



Силовики пришли к выводу, что обвиняемый решил сымитировать уничтожение улик по уголовному делу и присвоить себе табачную продукцию. В мае 2023 года он поручил сотрудникам склада ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по Самарской области» погрузить 144 коробки с продукцией в грузовик «ГАЗ», который приехал на полигон ТБО «Преображенка».



Далее сотрудники прошли весовой контроль, и после него обвиняемый выгрузил часть вещественных доказательств в автомобиль Lada Largus, который был в его пользовании. Оставшуюся часть продукции, 141 коробку, бывший полицейский поручил подчиненным доставить в гараж фигуранта дела о производстве табака без маркировки на Заводском шоссе.



До этого склад ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по Самарской области» фигурировал в другом уголовном деле. Оно касалось хищения метила, позже использованного для производства напитка «Мистер Сидр» в Самаре. Из-за него в 2023 году произошло массовое отравление жителей ряда регионов РФ. Следствие установило, что к хищению вещдоков со склада регионального главка также был причастен экс-сотрудник полиции.



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «“Мистер Сидр” навел на полицию».



Георгий Портнов.