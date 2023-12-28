Происшествие случилось в 9:14 (MSK+1) на автодороге «Челно-Вершины-Шалмка-Нурлат». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
ДТП произошло в направлении села Кротовка-Озерки. На месте происшествия работает полиция. В настоящее время информация по пострадавшим уточняется.
Георгий Портнов.
Школьный автобус попал в аварию в Самарской области
Авария с участием школьного автобуса произошла в Самарской области в четверг утром.
Происшествие случилось в 9:14 (MSK+1) на автодороге «Челно-Вершины-Шалмка-Нурлат». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.