Школьный автобус попал в аварию в Самарской области

Происшествие случилось в 9:14 (MSK+1) на автодороге «Челно-Вершины-Шалмка-Нурлат». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



ДТП произошло в направлении села Кротовка-Озерки. На месте происшествия работает полиция. В настоящее время информация по пострадавшим уточняется.



Георгий Портнов.