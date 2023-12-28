На трассе Ростов — Таганрог потушили два грузовых автомобиля, есть пострадавший

На трассе Ростов — Таганрог в Ростовской области потушили два грузовых автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло вчера, 28 декабря. Вызов в экстренную службу поступил примерно в 21:37. В 21:56 горение локализовали, а в 22:40 пожар полностью ликвидировали.
Известно, что на месте происшествия от МЧС было задействовано две автоцистерны. Всего выгорело 40 квадратных метров. Во время происшествия пострадал 41-летний мужчина, он получил ожоги.
Напомним, ранее на трассе Каменск-Шахтинский — Репная — Верхнеясеновский в полыхающей иномарке погиб 52-летний водитель.