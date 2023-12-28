В Быховском районе двое мужчин погибли при пожаре в доме

В 19.05 27 декабря поступил сигнал о пожаре в доме в деревне Селец. Дом принадлежал женщине 1929 года рождения, она умерла в 2014 году. Жильем пользовался ее внук 1989 года рождения, тело которого обнаружили спасатели. В вечер трагедии у него также гостил мужчина 1976 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.