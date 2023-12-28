Десять детей госпитализировали из проходящего через Воронеж поезда

Бригада медиков и санврачи прибыли в поезд на станции Мичуринск-Уральский и осмотрели группу из 250 детей и 45 сопровождающих. После, состав отправили по назначению с эстафетным медицинским сопровождением. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания по другим вагонам.