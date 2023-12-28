Десять детей госпитализировали из проходящего через Воронеж поезда

В Тамбовской области вечером среды, 27 декабря, с проходящего через Воронеж поезда № 162 «Таврия» сообщением Москва — Симферополь сняли десять детей.
Несовершеннолетних пассажиров с признаками ОРВИ и повышенной температурой направили в Тамбовскую детскую клиническую больницу для дополнительного обследования. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.
Позднее Роспотребнадзор сообщил, что у семи детей выявили грипп. Несовершеннолетние пассажиры в составе организованной группы ехали в Джанкой.
Бригада медиков и санврачи прибыли в поезд на станции Мичуринск-Уральский и осмотрели группу из 250 детей и 45 сопровождающих. После, состав отправили по назначению с эстафетным медицинским сопровождением. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания по другим вагонам.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронеже из-за ОРВИ учебный процесс остановлен в 78 классах 39 школ областного центра, а также в одной группе детсада. Занятия не посещают 10,9 тыс. детей.