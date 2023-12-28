«Порежу на ремни»: посетители ветклиники в Самаре напали с ножом на врача, лечившего их котенка

— Женщина сказала, что я должна отдать ей котенка здесь и сейчас. Я объяснила, что дома без кислородной поддержки он погибнет от удушья. Женщина пропала на четыре дня, а потом снова пришла в клинику уже с мужем. Вместе они напали на меня и выдернули клок волос. Слава богу, на приеме были другие люди, которые вмешались в ситуацию. Но женщина достала нож из сумки и напала на меня. Хорошо, что я обладаю некоторыми навыками самообороны, и смогла защититься, — поделилась в своих соцсетях Анастасия.