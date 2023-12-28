«Порежу на ремни»: посетители ветклиники в Самаре напали с ножом на врача, лечившего их котенка

Совершенно дикий и чудовищный по своей жестокости случай произошел в Самаре в предновогоднюю неделю. На врача одной из ветклиник с ножом напали хозяева котенка, которого она лечила. В подробностях инцидента разбирался журналист «КП-Самара».
Кота били об кафель
Все началось пять дней назад. В ветклинику «Слон» пришла женщина с котенком. У него были серьезные травмы. Посетительница сказала, что не знает, что именно произошло. Однако предположила, что ее муж бил котенка головой об кафель.
— Все клинические признаки говорили о том, что так и было. Котенка жестоко избили. Разбита губа, оторвана мягкая часть от кости, сломаны зубы, а также верхняя дужка челюсти и нос. Мы провели сложнейшую операцию и оставили малыша на стационарном лечении. Ему необходимо было давать обезболивающие препараты и антибиотики. Есть также подозрение на черепно-мозговую травму, которая ведет к летальности в 60% случаев, — рассказала главный врач клиники Анастасия Калягина.
Доктор созвонилась с хозяйкой животного и сообщила, что они оставляют котенка в клинике, потому что домашний уход в данном случае ему не поможет. В таком тяжелом состоянии везти домой его нельзя. А в ответ получила не слова благодарности за проведенную операцию, а угрозы.
— Женщина сказала, что я должна отдать ей котенка здесь и сейчас. Я объяснила, что дома без кислородной поддержки он погибнет от удушья. Женщина пропала на четыре дня, а потом снова пришла в клинику уже с мужем. Вместе они напали на меня и выдернули клок волос. Слава богу, на приеме были другие люди, которые вмешались в ситуацию. Но женщина достала нож из сумки и напала на меня. Хорошо, что я обладаю некоторыми навыками самообороны, и смогла защититься, — поделилась в своих соцсетях Анастасия.
«Я вас добью»
По словам ветврача, разъяренная хозяйка избитого котенка повредила ей руку и целенаправленно хотела ударить ее ножом в живот. После этого в клинику позвонил ее муж и продолжил угрожать.
— Он сказал, что если меня не убила его жена, то это сделает он: «Я вас добью». Конечно же мы вызвали полицию.
Полицейские приехали, записали показания, приняли заявление. Но, по словам доктора, не обратили внимание на угрозы убийством.
— Я спросила, что нам делать, ведь он сейчас придет! Но полицейские ответили, что им некогда, и ушли. А через 15 минут мужчина заявился вновь. Обратила внимание, что он странно держит руку. Оказалось, что там нож, — рассказала ветеринар.
Сотрудники ветклиники успели закрыть дверь. Мужчина начал ломиться в помещение. Все это сопровождалось руганью и угрозами «порезать на ремни». Ветеринары вновь вызвали полицию. Причем звонила сама Анастасия, муж ее коллеги и хозяйка животного, которая на тот момент пришла в клинику. Но правоохранители уже не приехали.
Угрозы продолжаются
Позже Анастасия с коллегами сама съездила в полицейский участок и зафиксировала побои.
— Неадекватные хозяева котенка продолжают мне звонить. У меня такое ощущение, что они оба находятся под воздействием каких-либо веществ либо алкоголя. Котенок сейчас в безопасности, в каком именно месте — говорить не буду. Лечение продолжается, он идет на поправку, — утверждает Анастасия.
Естественно, что отдавать животное этим людям, которые, как предполагают врачи, и нанесли ему тяжелые травмы, никто не собирается.
Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время проверяют информацию. «Комсомолка» будет следить за развитием событий. В распоряжении редакции есть все видео и аудиоматериалы, на которых зафиксированы угрозы в адрес ветеринарных врачей.