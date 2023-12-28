В Ростовской области бывшего сотрудника полиции осудили за разглашение гостайны

В Ростовской области бывший сотрудник полиции получил два года колонии общего режима за разглашение государственной тайны. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
— Приговор был утвержден в Ростовском областном суде по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»), — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что экс-правоохранитель ранее занимал пост начальника отделения межрайонного отдела УГРО ГУ МВД России по Ростовской области. По данным следствия, мужчина незаконно предоставил индивидуальному предпринимателю результаты секретных оперативно-розыскных, проводимых полицией.