В Воронежской области фура вылетела на «встречку» и снесла ГАЗель

В Россошанском районе Воронежской области сегодня утром, 28 декабря произошла серьезная авария.
Как сообщили в региональном управлении МВД, на 16 км автодороги Р298 «Богучар — Старая Калитва — Россошь» 30-летний водитель автомобиля «Вольво» в составе с полуприцепом «Велтон» не учел скорость движения при неблагоприятных дорожных условиях и выехал на полосу встречного движения. В результате фурщик снес «Луидор», за рулем которого находился 57-летний мужчина.
Серьезные травмы получили 47-летний и 64-летняя пассажиры «Луидора». Пострадавших доставили в больницу.
На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства и причины ДТП.