В Воронежской области фура вылетела на «встречку» и снесла ГАЗель

Как сообщили в региональном управлении МВД, на 16 км автодороги Р298 «Богучар — Старая Калитва — Россошь» 30-летний водитель автомобиля «Вольво» в составе с полуприцепом «Велтон» не учел скорость движения при неблагоприятных дорожных условиях и выехал на полосу встречного движения. В результате фурщик снес «Луидор», за рулем которого находился 57-летний мужчина.