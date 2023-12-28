Птицефабрика под Воронежем подтвердила данные о покушении на директора

Информация о покушении на владельца птицефабрики Ширяева появилась днем в четверг в ряде Telegram-каналов, в том числе ВЧК-ОГПУ, Shot и Mash. По данным каналов, вечером 27 декабря неизвестные на территории Борисоглебского городского округа стреляли по машине предпринимателя.
«Информацию (о покушении) подтверждаем, но комментариев никаких нет <…> Директор не пострадал», — сказал РИА Новости представитель предприятия.
Он добавил, что все производства — и птицефабрика, и маслозавод — работают в штатном режиме.
Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено «единовременное повышение цен на куриные яйца». В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе «Птицефабрика Третьяковская». По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании «допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем».