Птицефабрика под Воронежем подтвердила данные о покушении на директора

Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено «единовременное повышение цен на куриные яйца». В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе «Птицефабрика Третьяковская». По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании «допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем».