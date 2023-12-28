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В одном из домов Ташкента обнаружена незаконная табачная продукция более чем на 6 млрд сумов

Обнаруженные табачные изделия не имели акцизных марок и цифровых кодов маркировки и были незаконно завезены в страну.
В одном из домов Ташкента обнаружена незаконная табачная продукция более чем на 6 млрд сумов
Источник: ГТК

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Таможенного комитета в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, МВД и Национальной гвардией пресекли незаконный оборот табачных изделий в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

В ходе оперативного мероприятия, проверенного с участием беспристрастных лиц в арендованном доме гражданина, находящегося под наблюдением, было обнаружено 421,5 тыс. коробок табачных изделий 6 наименований. Среди них — произведенная за границей табачная продукция, которая была нелегально завезена в республику.

По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженных табачных изделий, не имеющих акцизных марок и цифровых кодов маркировки, превышает 6 миллиардов 329 миллионов сумов.

В настоящее время расследование продолжается.