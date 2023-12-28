В одном из домов Ташкента обнаружена незаконная табачная продукция более чем на 6 млрд сумов

В ходе оперативного мероприятия, проверенного с участием беспристрастных лиц в арендованном доме гражданина, находящегося под наблюдением, было обнаружено 421,5 тыс. коробок табачных изделий 6 наименований. Среди них — произведенная за границей табачная продукция, которая была нелегально завезена в республику.