В одном из домов Ташкента обнаружена незаконная табачная продукция более чем на 6 млрд сумов

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Таможенного комитета в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, МВД и Национальной гвардией пресекли незаконный оборот табачных изделий в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.
В ходе оперативного мероприятия, проверенного с участием беспристрастных лиц в арендованном доме гражданина, находящегося под наблюдением, было обнаружено 421,5 тыс. коробок табачных изделий 6 наименований. Среди них — произведенная за границей табачная продукция, которая была нелегально завезена в республику.
По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженных табачных изделий, не имеющих акцизных марок и цифровых кодов маркировки, превышает 6 миллиардов 329 миллионов сумов.
В настоящее время расследование продолжается.