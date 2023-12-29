В Иркутской области 17-летний водитель ВАЗа сбил пенсионерку, сдавая назад

Напомним, что ДТП с участием грузовых транспортных средств произошло на 1753-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи села Верхний Булай Черемховского района 19 декабря. По предварительным данным, во время движения у МАЗа отцепился прицеп, после чего он выехал на встречную полосу, врезался в ISUZU, стоявший на обочине, а затем сбил водителя, который находился около грузового автомобиля.