В Иркутской области 17-летний водитель ВАЗа сбил пенсионерку, сдавая назад

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием 17-летнего водителя в селе Аляты Аларского района Иркутской области. Авария произошла вечером накануне, 28 декабря, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным данным, несовершеннолетний за рулем автомобиля ВАЗ, двигаясь задним ходом, наехал на стоящий Toyota Sprinter. В результате в больницу с травмами была доставлена 66-летняя женщина, которая в момент столкновения выходила из салона иномарки.
Правоохранители проводят проверку, при которой также будет дана правовая оценка действиям законного представителя в части воспитания юноши.
Напомним, что ДТП с участием грузовых транспортных средств произошло на 1753-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи села Верхний Булай Черемховского района 19 декабря. По предварительным данным, во время движения у МАЗа отцепился прицеп, после чего он выехал на встречную полосу, врезался в ISUZU, стоявший на обочине, а затем сбил водителя, который находился около грузового автомобиля.