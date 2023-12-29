В Белоярском районе прогремел взрыв

В результате инцидента пострадал хозяин жилища. «По предварительным данным, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Возможно, он решил приготовить пищу и включил газовую плиту, после чего уснул. Дом не газифицирован газ поступает из баллонов. В результате мощного хлопка, который произошел из-за скопления паров газа, жилище площадью 100 кв. разрушено, а его хозяин с 45% ожогов тела доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение районной больницы, где врачи оказывают ему необходимую помощь. По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — резюмировал Горелых.