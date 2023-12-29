В Челябинской области посетителя кафе избили молотком

В Трёхгорном на посетителя кафе набросился мужчина с молотком и несколько раз ударил его по голове. Нападавшего задержали полицейские, возбуждено уголовное дело. Как оказалось, пострадавший стал случайной жертвой разборок. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области.