В Челябинской области посетителя кафе избили молотком

— Поздней ночью 40-летний пострадавший отдыхал за столиком, когда в помещение вошёл мужчина и нанёс ему множественные удары по голове, причинив телесные повреждения в виде ушиба затылка, — рассказали в областном главке. — Позже выяснилось, что он стал случайной жертвой конфликта между двумя компаниями.
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Опасаясь ответственности, мужчина уехал в Челябинск. Там он постоянно менял адреса и номера телефонов. Несмотря на это, сотрудники отдела МВД по Трёхгорному установили его местонахождение.
— Для задержания беглеца была сформирована оперативно-розыскная группа, которая выехала в Челябинск и несколько дней находилась в засаде около места его возможного появления, — добавили в пресс-службе главка. — Потеряв бдительность и осторожность, подозреваемый покинул своё укрытие, после чего был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Фигуранта на время следствия отправили в СИЗО.
Статья 116 УК РФ предусматривает наказание от обязательных работ до двух лет лишения свободы.
Ранее полицейские задержали челябинца, который ударил доской нескольких прохожих на Кировке и в ответ получил выстрел из ракетницы.