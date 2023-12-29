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На западе Крыма загорелся жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В поселке Раздольное на западе Крыма утром в пятницу загорелся частный жилой дом, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Источник: МЧС РФ

Сигнал о возгорании поступил в 6:30. К месту происшествия направились трое сотрудников пожарной охраны, а также подразделение ГУ МЧС России по Крыму.

«По прибытии стало известно, что горит жилая комната в частном доме. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении.

Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и в течение двух часов потушили пожар. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

МЧС
пожары