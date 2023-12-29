На западе Крыма загорелся жилой дом

Сигнал о возгорании поступил в 6:30. К месту происшествия направились трое сотрудников пожарной охраны, а также подразделение ГУ МЧС России по Крыму.
«По прибытии стало известно, что горит жилая комната в частном доме. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и в течение двух часов потушили пожар. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливают специалисты.