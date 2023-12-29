На Кубани водитель «Камаза» сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода

В Крыловском районе Краснодарского края водитель «Камаза» с прицепом сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД РФ по региону.
Авария произошла 29 декабря на автомагистрали «ДОН — Крыловская». В итоге от полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
Напомним, в Белореченске пьяный водитель сбил пешехода. ДТП произошло 28 декабря около полуночи на улице Красной. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась госпитализация.
Ранее мы сообщали, в Краснодарском крае начинающий водитель на «Митсубиси» сбил пешехода. Смертельный наезд на пешехода произошел 20 декабря в Крымском районе.