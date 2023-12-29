На Кубани водитель «Камаза» сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода

Авария произошла 29 декабря на автомагистрали «ДОН — Крыловская». В итоге от полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.