Два человека погибли по вине пьяного водителя в Березовском районе

«Около трех часов ночи 27-летняя водитель Seat двигалась по автодороге Р-2 “Кобрин-Ивацевичи-Столбцы”. Вблизи деревни Светоч, по предварительной информации, она совершила наезд на 25-летнего водителя грузовика Renault, который находился на проезжей части вблизи фуры. Далее легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.
В результате погибли водитель грузового автомобиля и 30-летний пассажир Seat.
По информации МВД, было установлено, что женщина управляла легковушкой в состоянии алкогольного опьянения — 1,7 промилле.