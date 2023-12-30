Два человека погибли по вине пьяного водителя в Березовском районе

«Около трех часов ночи 27-летняя водитель Seat двигалась по автодороге Р-2 “Кобрин-Ивацевичи-Столбцы”. Вблизи деревни Светоч, по предварительной информации, она совершила наезд на 25-летнего водителя грузовика Renault, который находился на проезжей части вблизи фуры. Далее легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.