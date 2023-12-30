Более 30 детей-гимнастов застряли в ночной пробке на трассе Екатеринбург—Пермь. Фото

«Ночью 27 декабря на 292 километре трассы Пермь—Екатеринбург сотрудники ДПС из Первоуральска обнаружили стоящий в заторе автобус с 38 детьми, которые сбились с расписания маршрута из-за непогоды и простояли в заторе более шести часов. Оказалось, что дети входят в состав спортивной команды по гимнастике. Они ехали из Великого Устюга в Челябинскую область с мероприятия», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».