В Балатовском парке в Перми сгорело кафе «Сундук» 30 декабря

Кафе «Сундук» сгорело в Балатовском парке в Перми днём 30 декабря.
«Сообщение о пожаре на первом этаже кафе на улице Гатчинская поступило 30 декабря в 12 часов 31 минуту. К месту вызова незамедлительно направлены 29 человек личного состава и 7 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС России по пермскому краю.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:48, а полностью ликвидировать — в 13:01.
На момент возгорания в здании не было посетителей. На пожаре никто не пострадал.
Очевидцы сняли на видео пожар. Запись выложили в социальные сети. На кадрах видно и открытое пламя и густой белый дым.
«Обстоятельства, и причина пожара устанавливаются», — уточнили в региональном управлении МЧС.
Напомним, в Лысьве на пожаре сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры человека без сознания.