В Балатовском парке в Перми сгорело кафе «Сундук» 30 декабря

«Сообщение о пожаре на первом этаже кафе на улице Гатчинская поступило 30 декабря в 12 часов 31 минуту. К месту вызова незамедлительно направлены 29 человек личного состава и 7 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС России по пермскому краю.